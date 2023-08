ContilNet tem equipe de peso na transmissão da Expoacre Juruá; confira na coluna Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

ContilNet tem equipe de peso na transmissão da Expoacre Juruá durante os cinco dias de exposição

Na noite de segunda – feira em ato super prestigiado tomou posse a nova diretoria da Associação dos Colunistas Sociais do Acre – ACOS. A Associação será comandada até 2026 por Jackie Pinheiro como presidente, Vagno de Paula – vice presidente, Nonato Vianna – secretário geral, secretária adjunta – Beth Passos, Ivete Martinelo – tesoureira, Mirla Miranda – tesoureira

adjunta, Charlene Carvalho – relações públicas. Na foto esta colunista ladeada pelos novos membros da ACOS. Foto: Stars News

No glamour desta semana a jornalista Mircléia Matos arrasando em click vestindo look da nova coleção da loja Dona Mariquinha.

Quem trocou de idade no domingo (27) foi a poderosa doutora Ana Carolina Almeida que registrou a chegada da nova idade em um lindo ensaio fotográfico. A coluna registra e deseja os parabéns a essa maravilhosa!

A cidade de Sena Madureira vem ganhando intensa pavimentação, com dedicação o prefeito Mazinho Serafim está asfaltando várias ruas do município. O prefeito está sempre vistoriando as obras de pavimentação.

A Expoacre Juruá tem inicio hoje (30) e termina domingo (03). Durante os cinco dias você confere tudo pelo ContilNet com uma turma de peso comandada pelo jornalista Douglas Richer.

Quando o assunto é loiro, maquiagem, penteado, produtos de qualidade, profissionalismo o local certo é Studio Flory Araújo. Agende seu horário para arrasar nos momentos especiais. Agendamento: 68 99226-5751