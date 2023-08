Criminosos invadem residência e deixam um morto e um ferido em Rio Branco

Michael Oliveira da Silva, de 27 anos, foi morto com vários tiros e outro homem identificado como Alexandre dos Santos Oliveira, 20 anos, foi ferido com um tiro no braço, após criminosos invadirem uma casa na noite deste sábado (12), na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alexandre é o proprietário da casa e estava recebendo a visita de Michael, quando dois criminosos ainda não identificados chegaram a pé, bateram no portão e foram recebidos pelas vítimas. Os criminosos estavam armados, entraram e começaram a disparar contra Alexandre e Michael, que, para não morrerem, tentaram correr para os fundos da residência.

Michael foi atingido por quatro tiros que o acertaram nas costas e no braço, e caiu morto na parte de trás da casa. Alexandre conseguiu desviar de alguns tiros, mas ainda foi ferido por um projétil no braço. Após a ação, os criminosos fugiram correndo e entraram em um carro que estava dando apoio à ação criminosa.

Vizinhos que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Michael. Alexandre foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

A PM isolou a área para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.