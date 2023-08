Doutora Odette Castro morre internada no Hospital do Rim em Rio Branco 

A comunidade médica e a população de Rio Branco estão de luto com o falecimento da respeitada ginecologista, Odette Castro De Aguiar Nunes, aos 67 anos. A médica, que enfrentava um câncer de pulmão com determinação, teve sua batalha interrompida nesta segunda-feira (21) pela metástase cerebral, que acabou sendo fulminante. Apesar do câncer original ter sido vencido, as complicações resultantes da disseminação para o cérebro foram demais para o coração.

Doutora Odette, que tinha uma carreira médica de destaque, estava internada no Hospital do Rim em Rio Branco há dois meses, onde recebia tratamento e acompanhamento médico constante. Sua trajetória profissional e dedicação à saúde das mulheres a transformaram em uma referência no campo da ginecologia. Formada no Rio de Janeiro pela Faculdade Gama Filho, ela escolheu o Acre como seu lar em 1989, e desde então deixou uma marca indelével na comunidade médica acreana.

Seu trabalho incansável e compromisso com a saúde feminina conquistaram o respeito e a admiração de colegas, pacientes e familiares.

O sepultamento da doutora Odette está programado para ocorrer às 14h no cemitério Morada da Paz, onde ela está sendo velada. Familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes que se beneficiaram de seus cuidados estão convidados a prestar suas últimas homenagens.