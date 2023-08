Episódio de anime é exibido na Expoacre e reúne dezenas de pessoas

Um episódio do anime One Piece está sendo exibido no espaço Expo Games, na Expoacre 2023, ao lado do Galpão da Indústria, e reúne diversos fãs do anime curiosos para entender o que juntou tantas pessoas no mesmo local. A exibição do episódio 1071 é organizada pela Coleções do Rex e Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (Seict).

“Esse episódio é um marco, porque no dia 6 de agosto de 1945 foi a data em que explodiu a bomba em Hiroshima e para trazer alegria para todos, trouxe esse episódio, pois o Luffy, personagem principal, é o Deus do Sol e está sempre sorrindo”, explicou.

No espaço, um cosplay de Luffy, o personagem principal do anime, chamou atenção e posou para fotos.