Expoacre 2023: 6º noite de feira tem movimento intenso nas primeiras horas

A Expoacre 2023, uma das mais aguardadas feiras agropecuárias da região, está agitando o estado com uma série de atrações e oportunidades de negócios. Na 6ª noite de evento, o Parque de Exposições Wildy Viana foi tomado por um movimento intenso desde as primeiras horas, com visitantes ávidos por conhecer as novidades e aproveitar as diversas atividades oferecidas.

Com um histórico de sucesso, a Expoacre é um evento que atrai milhares de pessoas, não apenas do estado do Acre, mas também de regiões vizinhas. Agricultores, criadores de animais, empresários, famílias e turistas encontram-se no parque para vivenciar o melhor da cultura e economia agrícola local.

A feira conta com estandes de empresas expositoras, onde são apresentados equipamentos, produtos agrícolas, maquinários e tecnologias inovadoras voltadas para o setor. Além disso, os espaços destinados à exposição de animais de diversas espécies são um verdadeiro espetáculo para os visitantes, que têm a oportunidade de conhecer o trabalho de criadores locais.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: