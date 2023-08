Expoacre Juruá 2023: ContilNet, Sans Films e TV Rio Branco sorteia R$ 3 mil; saiba como participar

Os ânimos estão a mil na Expoacre Juruá 2023! Prepare-se para uma surpresa de tirar o fôlego no encerramento do evento. A parceria entre a renomada CONTILNET, o famoso ATACADÃO DO CELULAR e a elegante SEMPRE BELLA ouviu os clamores do público e preparou uma reviravolta de encher os olhos.

No esperado domingo, dia 4, todos os olhares estarão voltados para o grande sorteio de ninguém menos que R$ 3.000,00! É isso mesmo, você não leu errado! Uma oportunidade de incrementar sua conta bancária que não pode ser desperdiçada. Afinal, quem não adoraria um reforço financeiro desses?

Lembrando que cada marcação vale como uma oportunidade extra no sorteio. Ou seja, quanto mais amigos você marcar, maiores são suas chances de faturar o prêmio.

A grande revelação do vencedor acontecerá no dia 04/09. Portanto, prepare-se para um dia repleto de ansiedade e expectativa. Fique ligado na transmissão ao vivo do ContilNet, que estará cobrindo a Expoacre Juruá 2023. E mais, acompanhe a festa no canal oficial do YouTube, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum lance dessa jornada emocionante.

A sorte está lançada! Aproveite essa chance única de ganhar uma quantia que pode mudar o rumo das coisas. Que a fortuna esteja ao seu lado. Boa sorte! 🍀🤞