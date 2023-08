Geyson Barros, expert em vendas, é o entrevistado desta semana no Dericast

O episódio desta semana do Dericast traz o expert em vendas e Mídias Digitais focada em 3 frentes: presença digital, vendas e alta performance.

Geyson tem 34 anos, formado em Pedagogia pela UFAC, Pós graduado em psicopedagogia, relacionamento interpessoal, especializado em atendimento ao cliente, Geyson Barros.

Alderian Campos e Geyson conversaram sobre muitas coisas interessante foi um papo muito bom, falamos de empreendedorismo, vendas e marketing digital.

Além disso, falamos de parcerias estratégicas com influencers digitais, o que me permite usar estratégias extremamente elaboradas no sentido de trazer resultados ainda mais relevantes para os nossos clientes e parceiros.

Geyson foi o idealizador do Projeto Universo das Vendas, projeto que fala sobre empreendedorismo, vendas e marketing digital. Ele tambem foi criador do quadro “a hora do café raiz”

Excelentes habilidades de comunicação

Ele tem fortes habilidades interpessoais, gerenciamento e organização do tempo, gerenciamento estratégico de Mídias Digitais ele faz consultorias para empresas e pessoa física em desenvolvimento de projetos com foco em marketing e vendas.

Transformo empresas tradicionais em líderes de mercado!

Disse ele: “Busco estar junto às principais ações e direcionamentos para que todos os objetivos sejam alcançados de forma exponencial, para mim uma parceria significa muito mais que apenas processos de trabalho, na realidade é jogar junto com a empresa”.

Aproveite o máximo deste episódio e tire grandes lições para a sua vida e empresa.

Tá imperdível!