Marisa Orth fala sobre relações tóxicas passadas: ‘Eu viro a porcaria da pessoa’

Na época, Marisa estava no ar em “Sai de baixo” e suas pernas torneadas viraram marca da personagem que tinha beleza de sobra e inteligência de menos. No meio do programa, separou-se do primeiro marido e, quando voltou “para a pista”, havia virado símbolo sexual. Lidar com isso, entretanto, não foi um deleite. Houve um deslumbre com a quantidade de bonitões que a desejavam, mas a ficha caiu logo: “Virei um lugar. As pessoas não querem ficar com você, mas com a famosa da Globo. Então, subi de nível no jogo do amor, mas fiquei mais sozinha”.

Identificada com as pautas feministas, Marisa seguiu sem sucumbir ao machismo. Celebra os avanços conquistados pelas mulheres no audiovisual, tem posicionamentos políticos claros e não teme falar publicamente sobre tabus, como o aborto. “Precisamos mexer nessa cumbuca”, alerta. “É uma prática comum entre as mulheres e acaba sendo mais uma coisa que separa pobres de ricos. Acho muito cruel não querer entender as razões que uma mulher tem para abortar.”

Diante de falas tão eloquentes, é interessante notar que, em sua trajetória, a atriz sempre esteve ao lado de personalidades femininas que abriram caminhos no Brasil. Dividiu o sofá do “Saia justa”, no GNT, com Rita Lee, e contracenou com Aracy Balabanian, no “Sai de baixo”, só para citar algumas. Ambas, porém, figuram entre as personalidades brasileiras que morreram nos últimos meses. “Já comecei a sofrer quando perdi meus ídolos. Bob Marley, Prince, David Bowie… A Gal acabou comigo”, lamenta. “Agora, bate uma tristeza porque formamos uma família na arte. A Aracy era muito maternal, e a Rita foi sonho realizado.”