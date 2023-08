Mesmo com Expoacre Juruá, saca da farinha de Cruzeiro do Sul mantém o mesmo preço

Conhecida internacionalmente, a Farinha de Cruzeiro do Sul já virou patrimônio histórico e cultural do Acre. O produto é exportado para vários municípios do estado e já rompeu fronteiras.

Com o início da ExpoAcre Juruá 2023, nesta quarta-feira (30), a procura pela farinha disparou, segundo comerciantes do Mercado Beira Rio, bem no Centro de Cruzeiro de Sul.

Siri, que já vende o produto há mais de 10 anos no mercado, disse que a expectativa é de que as vendas batam recorde ao decorrer da Feira.

“No final, quando o pessoal tiver indo embora, as vendas vão subir mais, porque eles querem levar a farinha para casa”, disse.

O valor médio da saca de 50kg se manteve, mesmo com o período da ExpoAcre. De acordo com os comerciantes locais, o valor continua entre R$ 260 a R$ 270. A mais procurada segue sendo a tradicional, a farinha branca. Porém, o Mercado tem uma diversidade de tipos de farinha.

A Farinha de Cruzeiro do Sul é a primeira farinha do país a obter a certificação “Selo de Indicação Geográfica”, o IG, na modalidade procedência, adquirido em 2017.