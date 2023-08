Moeda de 1 real que vale R$10 mil! Será que você não tem guardada?

A numismática, prática de colecionar moedas e cédulas, é um hobby que cresceu em popularidade nos últimos anos, especialmente no Brasil. As redes sociais têm divulgado diversas moedas e cédulas raras que podem valer altos valores, atraindo novos interessados para esse universo.

A Origem do Valor das Moedas

Uma questão que muitos se perguntam é: como uma moeda de 1 real pode chegar a valer R$10 mil? A resposta está na raridade e na história que cada moeda carrega. A regra geral é: quanto mais antiga e rara for a moeda, mais valiosa ela se torna.

Moedas das Olimpíadas do Rio 2016

Um exemplo de moedas que ganharam valor são as confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016. O Banco Central emitiu milhares dessas moedas comemorativas, e hoje elas são muito procuradas por colecionadores.

A Moeda Mais Rara

Entre todas as moedas das Olimpíadas do Rio 2016, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, uma homenagem à passagem das Olimpíadas de Londres em 2012. Apesar de milhões de exemplares terem sido produzidos, essa moeda é extremamente difícil de encontrar, o que eleva seu valor.

Valor das Moedas das Olimpíadas

A moeda de 1 real da entrega da bandeira está entre as mais caras, podendo chegar a R$10 mil. No entanto, outras moedas das Olimpíadas também possuem alto valor para os colecionadores. As moedas de atletismo, os mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo têm valores a partir de R$8.

A Moeda de 50 Centavos que Vale R$700

Outra moeda que chama atenção é a de 50 centavos que foi produzida com um erro grave: a ausência do número 0. O Banco Central produziu 40 mil unidades desse modelo, que circulou no país até 2012.

Como Encontrar a Moeda

Apesar dos esforços do Banco Central para retirar essa moeda de circulação, ainda é possível encontrar algumas unidades. Caso você tenha uma dessas moedas, saiba que há colecionadores dispostos a pagar até R$700 por ela.

Como Vender Moedas Raras?

Se você possui alguma moeda rara, é possível vendê-la por um bom valor mesmo sem ser um especialista em numismática. Existem várias opções para isso, como a casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”, o site Tenor & Pellizzari e a Sociedade Numismática Brasileira.

Participando de Leilões

Uma das formas mais comuns de vender moedas raras é através de leilões. Você pode cadastrar sua moeda em um site de leilões e esperar que os colecionadores façam suas ofertas. Lembre-se de que o valor de uma moeda rara pode variar bastante, então é importante fazer uma boa pesquisa para saber quanto ela vale antes de colocá-la à venda.

Negociando Diretamente com Colecionadores

Outra opção é negociar diretamente com colecionadores. Existem grupos e fóruns na internet onde é possível entrar em contato com pessoas interessadas em comprar moedas raras. Essa pode ser uma opção interessante para quem quer vender sua moeda rapidamente.

Vale a Pena Vender Moedas Antigas?

A venda de moedas antigas pode ser bastante lucrativa, dependendo de uma série de fatores como raridade, conservação e demanda do mercado. O valor pode ser bastante alto em alguns casos, uma moeda do período imperial, por exemplo, foi arrematada por US$ 500 mil em um leilão em 2014!

Onde Vender Moedas Antigas?

Existem várias alternativas para quem deseja vender suas moedas antigas. Entre as opções mais interessantes estão:

Site da Sociedade Numismática Brasileira

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre

Quem Compra Moedas Antigas?

No mercado, há diversos compradores interessados em moedas raras. Incluem-se casas de compra de moedas, lojas de antiguidades e colecionadores particulares.

Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Dicas para Vender Moedas Antigas

Para maximizar o valor de suas moedas antigas ao vendê-las, aqui estão algumas dicas:

Pesquise sobre a História da Moeda

Forneça garantias de autenticidade

Tire boas fotos

Faça uma pesquisa de preço