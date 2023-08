MPAC anuncia concurso público com diversas vagas e salário de até R$ 6 mil

Na última segunda-feira (30) o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisário do Nascimento, realizou uma reunião com a comissão coordenadora do terceiro concurso público para servidores do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O encontro trata-se da primeira reunião para alinhar a realização do concurso após a formação da comissão, que é presidida pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Ribeiro e composta por servidores do MPAC.

O concurso

A definição da comissão foi publicada do Diário Eletrônico na quarta-feira, 26 de julho. O próximo passo é a escolha da banca organizadora do certame.

De acordo com o novo plano de cargos do MPAC, os salários oferecidos nas classes iniciais de cada carreira no órgão são os seguintes:

Auxiliar Ministerial: R$ 3.222,58;

Técnico Ministerial: R$ 4.640,53; e

Analista Ministerial: R$ 6.058,46.

O último concurso MPAC foi realizado no ano de 2013, para provimento de 150 vagas imediatas e mais 50 oportunidades em cadastro de reserva.

Os cargos oferecidos foram os de analista da carreira de apoio técnico e administrativo, e os candidatos foram lotados em diversas cidades do estado.