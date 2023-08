Pimenta: Gladson dá a largada em obras que mudam a cara do Segundo Distrito

121

A Revolução Acreana que comemora 121 anos neste domingo, 6 de agosto, foi um acontecimento épico, ou seja, uma ação heroica, memorável, extraordinária, uma proeza muito forte e intensa; ato possuidor da grandiosidade dos heróis; veemência, magnitude fora do normal; algo extraordinário ou memorável. Viva o dicionário da língua portuguesa! Também pode ser esplêndido, epopeico, admirável, notável, fabuloso, heroico, imponente, magnífico, nobre, pujante, soberbo, sublime.

Hino

Já o Hino Acreano é uma típica construção literária epopeica, ou seja, um gênero poético em versos que exalta ações nobres e guerreiras, como a conquista de uma região ou os perigos encontrados em uma viagem. “Que este sol a brilhar soberano/Sobre as matas que o veem com amor/Encha o peito de cada acreano/De nobreza, constância e valor…/Invencíveis e grandes na guerra/Imitemos o exemplo sem par/Do amplo rio que briga com a terra/Vence-a e entra brigando com o mar.

Regulamentação

De autoria do médico baiano Francisco Cavalcanti Mangabeira, o poema épico foi musicalizado pelo maestro cearense Mozart Donizetti Gondin. A forma de execução do Hino Acreano foi regulamentada pelo saudoso ex-governador Orleir Cameli (1949-2013) pela Lei 1.175 em 22 de dezembro de 1995, primeiro ano de seu mandato.

Detalhes

De acordo com a Lei de Orleir Cameli, nos casos de simples execução instrumental, a música deve ser tocada integralmente, mas sem repetição; nos casos de execução vocal, serão sempre cantadas todas as partes do poema; nas continências ao Governador do Estado, para fins exclusivos do cerimonial militar, serão sempre executados apenas a introdução e os acordes finais.

Momentos

O artigo 3º da Lei determina que o Hino do Estado do Acre será executado em continência à Bandeira Acreana e ao Governador, ao Legislativo e ao Judiciário, quando incorporados; e nos demais casos expressamente determinados pelos regulamentos de continência ou cerimonial oficial; e nas datas festivas nacionais e estaduais ou cerimonial de caráter especial, como sendo “24 de Janeiro” – término da Revolução Acreana, “15 de Junho” – elevação do Acre à categoria de Estado, “6 de Agosto” – início da Revolução Acreana e “17 de Novembro” – assinatura do Tratado de Petrópolis.

Comportamento

A lei também faculta a execução do Hino Acreano na abertura das cerimônias cívicas e religiosas a que se associe sentido patriótico, para exprimir regozijo público em ocasiões festivas. O artigo 5º determina que durante a execução do Hino Acreano, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações.

Presente

No 121º aniversário da Revolução Acreana o governador Gladson Cameli não poderia dar melhor presente para o Bairro Seis de Agosto. Nesta segunda-feira (7), o Governo do Estado, através da Seop (Secretaria de Obras Públicas) começa a construção da primeira etapa da nova maternidade estadual na avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito, com investimento de R$ 95 milhões.

Top

Com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI), 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco, a maternidade será uma das maiores e mais avançadas da Região Norte do país.

Calçadão

Gladson anunciou, também, que até o início de setembro, a Orla do Bairro Quinze e o viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas se tornarão realidade. “Já estamos finalizando todos os trâmites burocráticos para começarmos, de fato, a execução dessas obras”, completou o secretário Ítalo Lopes, titular da Seop.

Erosão

As obras do viaduto, segundo Ítalo Lopes, não causarão nenhum transtorno, pois nesta etapa contempla apenas a construção das alças de acesso às pistas. A revitalização da Orla do Quinze, por sua vez, promete um grande impacto positivo na vida dos moradores locais e ao lazer da sociedade em geral, pois vai proporcionar um amplo e moderno espaço de lazer, além da proteção contra as erosões que ameaçam todo o entorno.

Ramais

O pacote de obras do governo para o verão contemplam, também, a zona rural do Estado, através do Deracre. De acordo com Beto Murad, presidente da autarquia, serão executadas obras de abertura e recuperação de ramais nos 22 municípios. “No interior, os serviços já estão sendo feitos em parceria com as prefeituras. Já em Rio Branco, os trabalhos são realizados com o nosso maquinário nas estradas vicinais que ficam a mais de 30 quilômetros da cidade”, explicou Murad.

Picuinhas

O início das obras de grande impacto para a sociedade acreana foi antecipado em entrevista do governador Gladson Cameli ao ContilNet transmitida diretamente da Expoacre 2023. Na ocasião, ele falou que as intrigas internas do Partido Progressista não tinham a menor importância para ele, que estaria focado nas grandes obras para aproveitar “o sol tinindo”, referindo-se à chegada do verão. Nesta sexta-feira (5), o governador reitera suas palavras à Agência de Notícias do Estado: “O verão chegou e não podemos perder tempo. Temos muitos investimentos a serem feitos e o governo está trabalhando muito para que isso aconteça. Estamos preparando um estado com mais oportunidades para todos”.

Novo

Agora com um partido para chamar de seu após ser esnobado pelo MDB, o deputado estadual Emerson Jarude deu entrevista ao ContilNet em transmissão direta da Expoacre 2023 na última quinta-feira (3). Pré-candidato na corrida pela Prefeitura de Rio Branco, Jarude foi questionado sobre o favoritismo do ex-prefeito Marcus Alexandre, líder nas últimas pesquisas, e que foi o pivô da saída dele do MDB. Jarude respondeu que as pesquisas só retratam um momento e que ele pretende, acima de tudo, trabalhar ideias, propostas e soluções para problemas “que há 30 anos” a cidade tenta superar.

Repetecos

Está difícil a criação de argumentos novos e coerentes para os potenciais candidatos à Prefeitura em 2023, portanto, resta a repetição de frases por demais óbvias e desgastadas: “caberá ao povo decidir se quer voltar ao passado ou dar uma oportunidade para um novo nome” , segundo disse Jarude ao Contilnet, é a mesma frase exaustivamente repetida pelo então candidato Jorge Viana ao longo de sua campanha para a Prefeitura de Rio Branco e depois para o Governo do Estado.

Novo

Aos 33 anos de idade, o deputado Emerson Oliveira Jarude Thomaz só tinha 3 anos quando Jorge Viana venceu a Prefeitura e 10 anos quando assumiu o governo do Acre, portanto não pode ser acusado de plágio, mas pode pensar em algum argumento novo agora que está no Partido Novo. O deputado conta que foi convidado para ingressar no partido pelo governador mineiro Romeu Zema e pelo presidente da legenda, Eduardo Ribeiro.