Canta Nordeste: Álamo Kário faz show relembrando grandes nomes da música nordestina

A Confraria Gastrobar, um local conhecido por sua paixão pela música e pela culinária de qualidade, está prestes a fazer o feriado na capital acreana se tornar inesquecível. No aguardado evento “Canta Nordeste”, eles trazem o talentoso cantor acreano Álamo Kário ao palco, para uma viagem musical pelos ritmos envolventes do Nordeste.

Com um repertório repleto de grandes nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho e tantos outros, o público terá a oportunidade de mergulhar na riqueza cultural dessa região do Brasil. O evento promete ser uma celebração de sons que variam do forró ao baião, passando pelo xote e o frevo, levando todos os presentes a uma jornada de emoções através da música.

O cantor Álamo Kário, com suas raízes no Acre e sua paixão pela música nordestina, é a escolha perfeita para liderar essa noite especial. Sua voz cativante e sua interpretação apaixonada das canções do Nordeste certamente conquistarão o público e o transportarão para o coração dessa cultura vibrante.

Prepare-se para uma noite de boa música, comida deliciosa e um ambiente acolhedor, proporcionados pela Confraria Gastrobar no evento “Canta Nordeste”. Será uma celebração da rica herança musical nordestina que não apenas agitará o feriado, mas também deixará uma marca duradoura na memória de todos os presentes.

Serviço: Canta Nordeste

Local: A Confraria Gastrobar

Dia: 07 de setembro

Hora: 21h00

Mesa: $120 reais

Contato: (68) 999852069 ou @aconfrariagastrobar