Em uma das cachaçarias mais procuradas da ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul, uma bebida de chocolate com vários tipos de destilados faz sucesso e lidera as vendas: o capeta.

A bebida acompanhe vodka, conhaque, chocolate e catuaba. Além disso, existem outras versões que podem inserir morango ou abacaxi. O drink é batido no liquidificador e servido em um copo de 500ml.

Além do capeta, a tradicional cerveja suja também é uma das favoritas da tenda Tropicaliente.