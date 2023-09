Dentro de um buggy, ‘Dino do Acre’ bomba no 7 de setembro e encerra desfile de carros antigos

Uma atração a mais do tradicional desfile de 7 de setembro em Rio Branco é a passagem dos carros antigos. Em meio aos carros, uma figura conhecida chamou a atenção, o Dino do Acre.

Com muita animação, o dinossauro mais conhecido do estado do Acre passou pela avenida, animando o público presente.

O desfile de carros antigos é uma das atrações mais esperadas do 7 de setembro, onde os colecionadores mostram ao público a beleza dos veículos de época.

Outra atração foi a passagem dos clubes de motoqueiros, que deixaram a população maravilhada com o estilo único dos pilotos.

Veja fotos do desfile dos carros antigos, pelo fotojornalista Juan Diaz, do ContilNet: