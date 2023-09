Energisa alerta sobre a importância dos cuidados com veículos de grande porte próximos da rede elétrica

A conscientização e a prevenção são as principais ferramentas para evitar acidentes. Pensando nisso, a Energisa organizou novas dicas de segurança com o objetivo de esclarecer a população sobre a importância de se manter a distância segura em relação à rede de energia elétrica.

“Qualquer atividade que porventura venha ser executada nas proximidades de uma rede elétrica deve ser conduzida de maneira segura e responsável. No caso de condutores de veículos, por exemplo, é essencial observar com grande atenção se a altura e a largura do veículo permitirão uma distância segura em relação à rede elétrica, mesmo durante manobras”, enfatiza Caio Souza, coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho da Energisa Rondônia.

As orientações de segurança incluem:

Ao manobrar caminhões, é essencial estar atento à proximidade da rede elétrica, verificando a altura do veículo em relação à rede.

Durante operações de carregamento e descarregamento de caminhões, é imperativo verificar se há rede elétrica nas proximidades e manter uma distância segura.

Nunca opere a abertura da caçamba de um caminhão basculante se o veículo estiver sob a rede elétrica.

Antes de utilizar máquinas agrícolas, faça um reconhecimento do local, planeje a atividade e verifique se a altura e a largura da máquina mantêm uma distância segura em relação à rede elétrica. Estacione máquinas agrícolas a uma distância segura da rede de energia.

Durante a movimentação de máquinas e tratores, preste atenção aos cabos de aço que prendem os postes e torres ao solo. Desvie deles, pois esses cabos são essenciais para a estabilidade das estruturas.

Em caso de um veículo encostar na rede elétrica, o motorista jamais deve tentar sair do veículo (exceto em casos de incêndio iminente). Nesse cenário, é fundamental chamar imediatamente a Energisa e os Bombeiros, que desligarão o fornecimento de energia antes de resgatar o condutor.

Sempre considere os condutores da rede de distribuição como energizados; não existe cabo isolado nesse contexto.

Canais de atendimento da Energisa:

– Site: energisa.com.br;

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular);

– Gisa: gisa.energisa.com.br;

– Whatsapp: (69) 99358-9673; e

– Call Center: 0800 647 0120.