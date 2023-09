Final CBLOL 2023: veja data e onde assistir a LOUD x paiN

A final do 2º Split do CBLOL 2023 entre LOUD e paiN Gaming define o representante brasileiro no Worlds 2023, o Campeonato Mundial de League of Legends. O confronto decisivo do Campeonato Brasileiro de LoL (CBLOL), em melhor de cinco partidas (md5), é disputado neste sábado, 9 de setembro, a partir de 13 horas (no horário de Brasília), com transmissão ao vivo no sportv 4 e nos canais de streaming do CBLOL, além de cobertura em tempo real no ge.

O duelo ocorre no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. Não há mais ingressos disponíveis para venda.

Data e horário

Dia: sábado, 9 de setembro Hora: 13h (de Brasília)

Onde assistir

Transmissão no sportv 4 Tempo real do ge Site LoLEsports YouTube Twitch

Onde assistir ao sportv 4:

Claro: 235/725 Sky: 236/636 Vivo: 725 Oi: 347 Canal da sua operadora, o Premiere5 Globoplay + canais e no app canais Globo

O que vale

Título do 2º Split de 2023 Prêmio de R$ 115 mil Classificação para o Worlds 2023

Finalistas e campanhas

LOUD: atual bicampeã brasileira, com os títulos do 2º Split de 2022 e do 1º Split de 2023, a equipe passou pela fase classificatória com a terceira melhor campanha, com 13 vitórias e cinco derrotas. Nos playoffs, o time derrotou a RED Canids Kalunga por 3 a 1 e a própria paiN por 3 a 0.

paiN Gaming: depois de três vices consecutivos, a paiN chega a mais uma final, depois de ter liderado a fase classificatória com 14 vitórias e quatro derrotas. Nos playoffs, a equipe derrotou a INTZ por 3 a 0, perdeu para a LOUD por 3 a 0 e se classificou para a grande final vencendo a RED Canids por 3 a 2.

Elencos