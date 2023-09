GALERIA DE FOTOS: veja quem marcou presença na primeira noite da ExpoSena

A ExpoSena Rural Show começou nesta quarta-feira (20) com uma programação extensa. Foi dada a largada na maior competição de rodeios do Acre. Os primeiros 22 peões, do 67 que irão competir, fizeram suas primeiras montarias.

Além disso, o primeiro dia de feira teve o show do cantor Zezo, que se apresentou pela primeira vez no município. O prefeito Mazinho Serafim (PSD), subiu no palco e cantou com o um dos principais nomes do brega no Brasil.

Veja fotos de Gustavo Monteiro: