Internautas temem que Sandy volte com o ex: ‘tomara que não faça a Wanessa’

“Eu fiquei com ele antes, mas era uma coisa meio friendzone, porque o Paulinho era bem solto. Ele era lindo. Não tinha como. Era o galã da época”, comenta Fernanda. “O príncipe de 15 anos de todas as meninas”, pontua Sandy. “Mas eu peguei Paulinho depois também”, revela Giovanna.

Sandy ficou com o ator durante sete meses e meio. “Você era virgem na época? Não era?”, pergunta Fernanda, e Sandy confirma com o rosto. “Só você pra segurar Paulinho sete meses sem transar, hein?”, dispara Giovana. A cantora brinca: “Alguém conseguiu”. Após o término com Sandy, Fernanda conta que Paulinho a procurou. “Paulinho é um fofo. A gente gosta dele”, finaliza a cantora.

No dia 27 de agosto, Paulinho se pronunciou sobre o vídeo. “Recebi esse vídeo em vários grupos de amigos, aquela resenha de brothers!!! Confesso que só duas coisas me deixariam mais orgulhoso que essas lembranças do meu passado, no âmbito afetivo. Os fatos do meu presente!!! Meu casamento com a Maria Luiza Silveira, agora, de Vilhena Moraes e a paternidade de Manoela Silveira de Vilhena Moraes. Que mundo maravilhoso e que viagem legal demais é a vida”.

‘Pessoa certa’

Apesar de sumido das telas, Paulinho participou do reality “No Limite” deste ano, mas desistiu do programa no quarto dia. Para ele, o fator principal era a fome. “A gente tem no dia a dia momentos em que a gente sente fome, mas passar fome é algo que desestabiliza completamente. Vai do físico ao mental. A gente entende que realmente as pessoas que não tem acesso a uma alimentação diária, ela sofre muito por vários aspectos que a gente desconhece. No programa vivenciei algo que milhões de brasileiros vivem diariamente. Isso destrói o ser humano”, disse em participação no “Encontro com Patrícia Poeta” em junho.

Neste dia, ele também se declarou para a esposa. “Eu sou, com certeza, um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade de vivenciar a paternidade, que é algo que eu sonhava”, afirmou. “E que Deus dá para a gente no momento certo e com a pessoa certa”.