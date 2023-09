Juíza colombiana é filmada em show de go-go boy dentro de tribunal; vídeo

Uma juíza gerou polêmica após a divulgação de imagens em que ela aparece participando da apresentação de um go-go boy na cafeteria do auditório de um tribunal na Colômbia. A magistrada agora será investigada por uma comissão disciplinar.

O que se sabe:

A juíza Vivian Polanía, 34, teve vídeos seus divulgados nas redes sociais, enquanto participava de uma “festinha” no auditório do Palácio da Justiça da cidade de Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander, na Colômbia.

As imagens foram muito criticadas, segundo a imprensa local, por serem consideradas inapropriadas.

O vídeo mostra ela sentada em uma cadeira, interagindo com um go-go boy, enquanto ele dança sensualmente na frente dela. Ele se esfrega, senta no colo dela, faz a mulher agarrar sua cintura.

Quase ao final do vídeo, o rapaz pega em uma caixa cor-de-rosa um doce, parecido com um churro, em formato de pênis, e introduz na boca da juíza, que faz menção de engoli-lo.

Polanía estava entre as 20 pessoas que celebravam o Dia do Amor e da Amizade no tribunal, entre elas funcionários do judiciário, na terça-feira (19).

Provocada, a Comissão Nacional de Disciplina Judiciária da Colômbia ordenou uma investigação, que envolve a juíza e os funcionários do Poder Judiciário do Norte de Santander que aparecem no vídeo, que acabou viralizando nas redes.

Em uma série de stories no Instagram, com cerca de 400 mil seguidores, a juíza se justificou dizendo que a dignidade do Judiciário não estaria na “cafeteria”, mas nas decisões que são tomadas.

Em uma entrevista à Rádio W, ela também minimiza o impacto das cenas e afirma que tudo não passou de uma brincadeira e muitas mentiras e distorções foram publicadas sobre o caso. Segundo a magistrada, o rapaz que aparece no vídeo não é um stripper, pois ele não tira a roupa nas cenas

Para entrar, cada tribunal teve que fazer uma entrada ‘animada’. Não creio que tenha sido um vídeo de natureza sexual. “Estávamos entre adultos. Não fui eu quem organizou o evento. Não tinha conhecimento. Não organizei o evento. Não houve álcool ou qualquer outra situação irregular. Não é verdade que tivesse conotações sexuaisVivian Polanía, juíza

Outras polêmicas

A juíza vive em Cúcuta há cinco anos, e desde então tem enfrentado diferentes acusações por parte de colegas do Judiciário. Seus trajes esportivos e estilo de vida fitness têm gerado “desconforto” entre seus companheiros de trabalho, segundo apurou o jornal El Tiempo.

No dia 16 de novembro de 2022, Polanía ganhou as manchetes após o vazamento de um vídeo de uma audiência virtual em que apareceu deitada em casa, em sua cama, seminua e fumando um cigarro.

A juíza foi suspensa do cargo por três meses pela Comissão Seccional Disciplinar. No entanto, essa decisão foi revogada quando se considerou que não existiam requisitos para a sanção.