Gladson mostra projeto de viaduto na Avenida Ceará e anuncia data de conclusão das obras; veja vídeo

O governador Gladson Cameli compartilhou nesta terça-feira (21), um vídeo produzido pela equipe da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), revelando os avanços significativos nas obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco. No vídeo, o governador mostra como será o viaduto após sua conclusão, destacando melhorias no tráfego e mobilidade urbana para a capital acreana.

As imagens mostram a pavimentação da primeira alça de acesso já concluída, com as guias de acesso sendo erguidas nesta semana, conforme anunciado pelo gestor da Seop, Ítalo Lopes. O governador enfatizou o compromisso do governo em entregar uma obra estruturante que beneficie toda a população, aliviando o trânsito na região central de Rio Branco.

Além disso, o governador anunciou a data de conclusão das obras, prevista para o ano de 2025. O Complexo Viário da Avenida Ceará é planejado minuciosamente para proporcionar eficácia e soluções para o trânsito da região, visando criar melhores condições de mobilidade urbana.

O projeto envolve a construção de quatro alças de acesso, sendo que a primeira está em estágio avançado de execução. O governador ressaltou os investimentos provenientes de emenda parlamentar do senador Alan Rick e a contrapartida do Estado, totalizando aproximadamente R$ 22 milhões.

Com a perspectiva de concluir todas as alças até o final de 2024 e finalizar a inserção do viaduto em 2025, o governo demonstra seu compromisso com o desenvolvimento e a infraestrutura urbana do Acre.

Assista o vídeo: