“Parte essencial desse mercado”, diz Barbara Gutierrez sobre mulheres no universo dos games

Bárbara Gutierrez, especialista em games e-Sports há mais de 8 anos, está no Acre para a Gamecon Talks, conversou com o ContilNet sobre sua carreira e vinda ao Acre.

O evento, que teve início na última quarta-feira (20) e segue até sexta-feira (22), recebe diversos especialistas e profissionais da área de games para palestras e painéis. Bárbara Gutierrez, que é consultora no mercado e colunista do Terra, contou que esta é a primeira vez que está no Acre e ficou muito contente com o convite.

“Eu fiquei muito contente quando o convite veio porque eu acho que é tão legal visitar as diferentes partes do Brasil e, principalmente, ter contato com esse público incrível. As pessoas são muito receptivas aqui, deu para perceber isso desde o aeroporto e ter esse carinho do público, essa troca, principalmente trazer informação, mas também receber vivências, eu acho que isso faz tudo ser muito mais brilhante e gostoso”, disse.

A criadora de conteúdo contou que já trabalhou como repórter, editora-chefe e outras funções dentro da comunicação de games. “É um mercado que eu amo muito e eu vivo ele realmente. É muito gostoso ver que a gente está crescendo cada vez mais”, ressaltou.

Dados mostram que público gamer no Brasil é formado 51% por mulheres. Ao ContilNet, a apresentadora também falou sobre a representatividade feminina no mercado gamer e, principalmente na comunicação dessa área.

“É algo que, às vezes, é uma tarefa um pouco assustadora, porque você fica pensando e refletindo em como fazer da melhor maneira e como mudar esse mercado de um cenário que pode parecer majoritariamente masculino, para algo que também serve para as meninas e pessoas não-binárias e todo mundo que acaba entrando nesse lado do gêneros marginalizados, é importante a gente mostrar que existe espaço e que nós precisamos dessas pessoas no mercado principalmente de games”, ressaltou.

Bárbara lembrou que as mulheres já fizeram muito pelo mercado dos games como programadoras, desenvolvedoras e outras áreas. “A verdade é que, às vezes, as mulheres foram apagadas da história e agora não tem mais disso. A gente está colocando a nossa cara a tapa mostrando mesmo que nós não só estamos aqui, como fazemos parte essencial desse mercado, então eu tento sempre levar para o lado positivo, nem sempre é fácil”, completou.

A Gamecon Talks tem como objetivo fomentar a discussão da criação e desenvolvimento de jogos, com o slogan “Tão importante quanto jogar, é falar sobre jogos” e, com isso, Bárbara enfatiza a importância de mostrar que o público fora do eixo São Paulo e Rio de Janeiro está interessado em conhecer mais sobre o mercado.

“A gente precisa cada vez mais sair desse desse bate-volta, que é que o Rio de Janeiro e São Paulo. Ver esse interesse, o público engajado, todo mundo animado, apaixonado é muito gostoso, tem uma resposta tão rápida e constante do público é algo muito incrível e que você não tem, inclusive, em lugares que tem constantemente um evento”, disse.

Bárbara contou também que amou o calor do povo acreano e que o evento mostrou que é necessário mais ações deste nicho no estado.