Show da Pitty: clientes reclamam sobre demora para reembolso e organização se posiciona

O show da cantora Pitty estava marcado para acontecer no mês passado em Rio Branco. Por dificuldades no sistema aeroviário do Acre, a apresentação da artista precisou ser cancelada.

Desde então, a organização do evento vem realizando a devolução dos valores para quem comprou os ingressos de forma gradual. Porém, em uma denúncia enviada nesta terça-feira (26) ao ContilNet, uma das clientes que efetuaram a compra do ingresso por cartão de crédito, relatou que até o momento, um mês após o cancelamento, ainda não recebeu o valor de volta.

“Até agora quem comprou no cartão de crédito não teve sua compra estornada”, disse.

O que diz a organização

O empresário Gabriel Santos, responsável pela Cê Acredita Eventos, explicou que os reembolsos foram divididos em lotes de restituição, enviados por ordem de solicitação.

“Como foram muitos ingressos e o estorno é feito de maneira manual ou presencial, demanda tempo. Os prazos dos estornos variam conforme a forma de pagamento”, disse.

Em relação ao estorno de compras feitas por cartão de crédito, Gabriel informou que a devolução pode ocorrer em até duas faturas, a depender da administradora do cartão.

“Além disso, há casos de preenchimento errado do formulário de reembolso por parte dos clientes. CPF, conta bancária, pix errados. Isso faz que a transação seja cancelada pelo banco e tenha que ser refeita”, completou.

Gabriel disse ainda que a organização do evento estabeleceu uma logística para que todos tenham o pagamento realizado feito com segurança, porém, por conta do volume grande de pedidos, é possível que haja contratempos.

“A maioria dos ingressos foram comprados virtualmente, quase 80%, o que torna todo o processo mais burocrático, fazendo com que nossas medidas de segurança de informação sejam reforçadas”.

O empresário encerrou informando que uma equipe de suporte atende de segunda a sexta no e-mail da Cê Acredita Eventos e pelo Instagram.

“Entendo a chateação das pessoas, mais de 1000 pessoas já receberam, mas não vamos comprometer nossos procedimentos de segurança. Estamos fazendo todos os reembolsos dentro dos prazos informados aos clientes”, finalizou.