URGENTE: Show da cantora Pitty é cancelado em Rio Branco

O show da cantora Pity, que aconteceria no dia 26 de agosto, no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco, acaba de ser cancelado. A informação foi confirmada na página do Instagram do Recanto Pub e do Tonheiros Bar.

Segundo o comunicado, o cancelamento se deu em virtude do cancelamento de voos para Rio Branco. “As companhias aéreas reduziram drasticamente a quantidade de voos, causando um verdadeiro colapso para quem pretende chegar ou sair do Acre, tornando impossível atender a todos os trechos, quantidades, datas e horários contratados”.

A organização do evento, informou, também, que a artista não tem datas disponíveis para 2023 e pediu desculpas aos clientes pelos transtornos.

As informações sobre reembolso serão divulgadas na página Cê Acredita Eventos nos próximos dias.