Acompanhe em tempo real a disputa pela 20 vagas para o Conselho Tutelar de Rio Branco

Neste domingo, 01, os eleitores de Rio Branco foram às urnas para escolher 20 conselheiros municipais. Foram 88 candidatos concorrendo a 20 vagas distribuídas nos quatro conselhos tutelares da capital. Nos últimos 15 dias, o prefeito Tião Bocalom (PP) sancionou a criação do quarto conselho tutelar que abriu mais cinco vagas, totalizando 20 em disputa nessa eleição.

Para votar, bastou o eleitor apresentar documento oficial com foto ou o e-título. A votação começou às 8h e encerrou às 17h. A eleição contou com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Quatorze escolas de Rio Branco estavam disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município.

Cidadãos maiores de 16 anos sem nenhuma irregularidade no título de eleitor poderam votar na eleição. O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente.

Apuração dos votos acontece também no auditório da Prefeitura de Rio Branco, mas também pode ser acompanhada pelo link:

https://integravoto.mpto.mp.br/painel/