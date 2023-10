A acreana Maria Brito de 49 anos morreu na noite desta quinta-feira (12) no bairro Cabo Branco, em João Pessoa (PB). Ela morava no bairro Calafate, localizado na região do 1º distrito em Rio Branco (AC).

Ainda não se tem informações acerca da morte de Maria Brito. Ela estava de ferias na região do nordeste.

A matéria será atualizada no decorrer das próximas horas.