Acreana morta a tiros em orla será sepultada em JP; família faz velório on-line

A acreana Maria do Livramento Brito, de 49 anos, morta na noite da última quinta-feira (12) em João Pessoa, será sepultada na Paraíba (PB).

Maria do Livramento Brito se tornou vítima de uma bala perdida, enquanto caminhava pela orla paraibana. Ela morava em João Pessoa há aproximadamente um ano, tendo se mudado com o marido em busca de uma vida mais tranquila e segura.

O triste incidente também vitimou outra pessoa e deixou mais duas feridas. Para prestar homenagens e compartilhar memórias, a família optou por um velório on-line, que teve início nesta sexta-feira, 13 de outubro, às 15h.

O velório virtual, uma maneira de reunir amigos e parentes de diferentes partes do país e até do Acre, permanecerá aberto até às 10h de sábado, 14 de outubro. Para acessar o velório, basta entrar no site https://adiau.com.br/pt-br.