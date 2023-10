Adolescente de 16 anos é baleada na Cidade do Povo, em Rio Branco

Na noite da última quinta-feira (05), uma adolescente de 16 anos, identificada pelas iniciais V.L.S., foi atingida por um disparo de arma de fogo no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no 2º distrito, em Rio Branco (AC).

Por volta das 21h, a jovem estava acompanhada de seu namorado, retornando de uma lanchonete, quando um acontecimento trágico abalou a região. Vários indivíduos surgiram de uma área de mata que conecta os bairros Cidade do Povo e Rosalinda.

Relatos dos moradores da área confirmam a presença de múltiplos disparos de arma de fogo, seguidos pelo aparecimento da jovem, que corria em busca de socorro na rua Olidim Nunes Q4. Rapidamente, populares notaram a adolescente ferida e sangrando devido ao disparo que a atingira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e inicialmente, uma viatura de suporte básico chegou ao local, prestando os primeiros socorros e, posteriormente, solicitando o apoio de uma ambulância de suporte avançado (01).

Após receber atendimento, a jovem foi estabilizada e encaminhada em estado instável para o setor de trauma do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A Polícia Militar do Segundo Batalhão também foi acionada e conduziu buscas na região na tentativa de localizar os atiradores. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado até o momento. Os moradores dessa comunidade relatam que a rotina de disparos de arma de fogo é uma amarga realidade diária, e vivem apreensivos devido à onda persistente de crimes no bairro.