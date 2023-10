Adolescente é espancada no metrô por não usar véu e tem morte cerebral

Uma adolescente de 16 anos foi espancada pela polícia da moralidade em um metrô na cidade de Teerã, capitã do Irã, no início do mês. Internada em coma no início do mês após a agressão, ela teve a morte cerebral decretada neste domingo (22).

Testemunhas ouvidas por grupos de direitos humanos disseram que a jovem teria sido espancada no dia 1º de outubro por supostamente violar o código de vestimenta e não usar hijab, o véu islâmico.

As imagens do interior do vagão não foram divulgadas, mas o governo do Irã nega que a agressão ocorreu. No Irã, as mulheres precisam usar o acessório para cobrir os cabelos e o pescoço.