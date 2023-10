“Alysson ajudou Gladson a salvar vidas na pandemia”, diz Nicolau ao defender candidatura de aliado

O deputado estadual Nicolau Júnior, 1ª secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), destacou o trabalho do secretário de Governo, Alysson Bestene, quando esteve à frente da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) durante a pandemia da covid-19, no evento de lançamento da pré-candidatura do correligionário na sede da sigla, em Rio Branco (AC).

“O Alysson ajudou Gladson a salvar vidas durante a pandemia de Covid-19, quando esteve à frente da Saúde enquanto o Acre e o Brasil vivia um dos piores momentos. Ele ajudou no momento que o povo mais precisou de socorro”, destacou.

Nicolau desejou ainda muito sucesso, sorte e afirmou “conte com o deputado Nicolau, conte com o nosso apoio. Se cada um aqui colocar o nome do Alysson no coração e começar a partir de agora, eu tenho certeza que ele vai ficar em primeiro lugar. Eu acho que é a melhor opção para Rio Branco, é um cara humilde, um cara que vai virar prefeito, vai cuidar das pessoas que mais precisam”, completou.