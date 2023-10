Ator brasileiro de Elite revela que Anitta encantou elenco da série

André Lamoglia passou a figurar no elenco de Elite, da Netflix, na quinta temporada e segue até hoje na produção. Agora, na 7ª leva de episódios, o brasileiro conta com uma conterrânea: a cantora Anitta. Além de falar sobre a sua participação, o ator revela que a artista encantou os outros participantes da produçõa espanhola.

“Infelizmente, não atuamos juntos, mas o que vi no trailer gostei muito e todos os comentários nos bastidores sempre foram muito positivos”, revelou, em entrevista ao Metrópoles. Lamoglia lamentou que não conseguiu contracenar com Anitta, já que eles são de núcleos diferentes. “Teria sido um prazer poder falar um pouco de português com ela em cena”, acrescenta.

Em sua terceira temporada, o brasileiro revela seguir com o mesmo espírito de quando foi escalado para viver Iván. “Ao mesmo tempo, hoje me sinto mais familiarizado com tudo, claro, já que, como em qualquer trabalho, quando você chega ainda é um processo ambientação, saber como cada coisa funciona, de conhecer melhor as pessoas”, aponta.

“Atualmente, é como estar em casa, inclusive passo mais tempo lá do que na minha casa mesmo”, completa o artista.

Sobre as suas expectativas, André prefere não focar no assunto e sempre fazer o seu melhor nos sets de filmagem. “Óbvio que no final sempre queremos que o público abrace nosso trabalho e, para mim, o mais importante é passar sentimentos correspondentes com o que me foi pedido no texto, para as pessoas quando estão me assistindo, e isso é o que eu espero que tenha acontecido”, comenta.

O ator brasileiro ainda descreveu a evolução de seu personagem, que “era mais solar” e se “tornou sofrido” por conta de uma série de acontecimentos. “Tinha mais alegria, porém, com tudo que foi acontecendo ao longo das temporadas, como a morte do seu pai, a despedida do seu namorado, seu acidente… essas coisas, compreensivelmente, mexeram com sua cabeça e o deixaram mais sofrido. Mesmo assim acho que ele não perdeu a essência e o carácter”, detalha.

Sétima temporada de Elite

Lançada na última sexta-feira (20/10), a sétima temporada de Elite ganhou muito mais emoções e ficou ainda mais intensa. A nova leva de episódios vai abordar, entre outras coisas, a saúde mental.

“Neste contexto, outras temáticas importantes vão ser abordadas, como comportamento abusivo. Não posso dar spoilers, a essência de Elite, com um suspense, um mistério a ser solucionado, estão mantidos, mas, claro, existe toda uma renovação a cada temporada”, adianta.

Por fim, o ator analisou o seu personagem. “O Iván, por exemplo, não terá mais o pai e o namorado, mas estará diretamente atrelado a novos personagens que entram no elenco conectados a ele. Mais do que isso não posso contar”, brinca.