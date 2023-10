Barracaxi da Saúde: Prefeitura de Tarauacá promove saúde no Festival do Abacaxi

No Festival do Abacaxi realizado nesta sexta-feira (6), o secretário municipal de Saúde de Tarauacá, Mackenz Santos, lançou uma série de ações de saúde sob o slogan “Barracaxi da Saúde”. Durante uma entrevista ao ContilNet, ele ressaltou o compromisso da secretaria em promover o autocuidado entre a população e os visitantes do evento.

Sob esse nome criativo, a secretaria tem buscado disseminar informações valiosas relacionadas à saúde, educando as pessoas sobre práticas de autocuidado e incentivando um estilo de vida mais saudável. Em uma conversa com a influenciadora Rebeca Aguiar, o secretário enfatizou os avanços e conquistas da gestão de saúde, destacando o compromisso de oferecer serviços de qualidade e promover o bem-estar da comunidade de Tarauacá.

Essas iniciativas demonstram o empenho da administração municipal em cuidar da saúde da população, proporcionando um ambiente propício para a disseminação de informações essenciais durante o Festival do Abacaxi e além, visando um futuro mais saudável para todos os cidadãos.

Veja entrevista completa: