Concurso de culinária, Garota e Garoto Abacaxi sacode domingo do Festival em Tarauacá

A terceira noite do Festival do Abacaxi e da Agricultura Familiar que acontece neste domingo (8) será marcada por dois eventos imperdíveis: o Concurso de Culinária e a eleição do Garoto e Garota Abacaxi 2023.

O Concurso de Culinária, uma das atrações mais aguardadas da noite, reunirá talentosos chefs da região, que competirão para mostrar suas habilidades na cozinha com o famoso abacaxi gigante.

Já o casal campeão do concurso Garota e Garoto Abacaxi será agraciado com prêmios individuais no valor de $$ 2 mil. O segundo colocado não ficará de mãos vazias, recebendo mil reais. Além disso, o terceiro lugar será surpreendido com um prêmio especial, mantido em segredo até o momento da premiação.

O Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar é conhecido por sua programação diversificada, que inclui apresentações de artistas locais e regionais, danças tradicionais e muito mais. A festa está prevista para continuar até às 3h da madrugada, garantindo uma noite memorável para todos os presentes.

Veja a programação deste domingo: