Veja os nomes dos 10 finalistas do 1º concurso de Qualidade do Café do Acre; veja a lista

O primeiro Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, o 1º QualiCafé, está na fase final. Na última quarta-feira (11), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), divulgou a lista dos aprovados para a fase final: 10 participantes foram selecionados, de 19 concorrentes de diversos municípios.

Os finalistas são das cidades de Acrelândia, Porto Acre, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. O resultado será divulgado no dia 27 de outubro, em evento no Palácio Rio Branco.

A seleção dos finalistas deu-se por meio de amostras enviadas para os escritórios locais da Agricultura, logo após foram codificados e encaminhados para o estado do Espírito Santo para análise física e sensorial das amostras, por profissionais habilitados. As inscrições foram encerradas em agosto.

A final acontecerá no dia 20 de outubro, no Encontro Brasileiro de Degustadores de Café. A avaliação sensorial será feita pelos R-Grader (avaliadores de qualidade de cafés), que são profissionais capacitados e gabaritados para tal, dessa maneira garantindo a isonomia e transparência do concurso.

Confira abaixo a lista dos finalistas: