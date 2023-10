CS2: Valve defende que lançou jogo no “tempo certo”

Desenvolvedores da Valve que trabalham do novo Counter-Strike 2 (CS2) defenderam, em entrevista ao site PC Gamer, que o lançamento do sucessor do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ocorreu no tempo certo, contrapondo-se às críticas de que o jogo deveria passar mais tempo em testes. Eles comentaram a criação do jogo e os planos futuros.

O lançamento do jogo acelerou enormemente o ritmo de melhoria do CS2, por isso achamos que o lançamento quando o fizemos foi no tempo certo, mesmo que a chegada tenha sido (e ainda é) acidentada. Em última análise, esta é a maneira mais rápida de levar o CS2 onde todos queremos que esteja daqui a um, cinco ou dez anos — respondeu a equipe de desenvolvimento do CS2.

Sabemos que há uma conversa sobre se o teste Limitado deveria ter sido mais longo. Com certeza, existem alguns recursos que teriam sido incluídos no CS2 no lançamento se tivéssemos uma versão beta mais longa. Mas, com o tempo, não fica claro quais devem ser as prioridades quando há um subconjunto cada vez menor da comunidade participante. E sem todos jogarem o mesmo jogo, não conseguiríamos fazer muito progresso nos sistemas mais críticos, como rede, desempenho e jogabilidade. Desde o lançamento, temos recebido feedback sobre novos bugs, comportamentos e problemas de jogadores de todos os níveis, desde jogadores casuais em hardware mais antigo até profissionais.

O CS2 chegou oficialmente em 27 de setembro, seis meses depois do início dos testes, em março, quando a Valve anunciou o lançamento do novo Counter-Strike, no motor gráfico 2. Mesmo com o jogo já sendo oficialmente o sucessor do CS:GO, inclusive em campeonatos, muitos jogadores têm reclamado de bugs e problemas de jogabilidade.