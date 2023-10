Em Fortaleza do Abunã, caminhonete despenca no rio após desbarrancamento e dono não aparece

Uma caminhonete Hilux caiu dentro no rio quando centenas de pessoas participam de um festival em Fortaleza do Abunã.

O barranco começou a quebrar, jogando pessoas que estavam no local dentro do rio. Em seguida, a terra continua disolvendo e e uma rápida erosão chega a caminhonete, que despenca no rio.

Participantes do evento que assistiam a cena, tentaram encontrar o proprietário da caminhonete, que não apareceu, e o veículo acabou despencando dentro do Abunã.

O que ocasionou o desbarrancamento foi uma forte chuva que caiu durante o festival.

Pessoas que estavam no festival ajudaram no resgate do veículo, como mostra um dos vídeos que circula nas redes sociais.