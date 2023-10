Em Santa Rosa do Purus, crianças são baleadas acidentalmente durante caçada

Dois meninos cujos nomes ainda não foram divulgados foram baleados acidentalmente no município de Santa Rosa do Purus neste sábado (21). Informações indicam que eles estavam dentro da floresta, caçando animais silvestres, quando aconteceu o incidente. As duas crianças conseguiram sobreviver.

Um deles foi alvejado nas duas pernas e o outro recebeu bagos de chumbo na perna esquerda. Eles foram socorridos por familiares e transportados em redes até certo ponto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conseguiu completar o resgate.