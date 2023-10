Família de capivaras para o trânsito e acreanos registram o momento; VÍDEO

Nesta sexta-feira, para encher nossos corações de leveza e amor, a coluna Douglas Richer traz um vídeo simplesmente encantador. Uma família de capivaras surpreendeu pedestres e ciclistas que desfrutavam da passagem especial no Parque do Tucumã.

Com mais de quinze integrantes, essa família de roedores carismáticos cativou a todos os presentes, que não hesitaram em capturar esse momento especial em suas câmeras. O vídeo, gentilmente compartilhado pelo acreano Neto Farias, foi registrado no Quiosque do Coco no residencial Ipê, em Rio Branco, no Acre.