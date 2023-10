“Filiação de Jerry Correia e Rodrigo Damasceno só vem somar no PP”, diz Socorro Neri

A deputada Socorro Neri , juntamente com a vice-governadora, Mailza Assis, e militantes do PP promoveram, nesta quinta-feira, na sede do partido em Rio Branco, uma calorosa recepção de boas vindas ao prefeito de Assis Brasil, Jerry Corrêa; ao ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, além de outras lideranças que aderiram ao partido.

O evento de filiação, segundo Neri, marcou um enorme reforço ao Progressistas do Acre que, a partir de agora, passa a somar o apoio de figuras também reconhecidas na vida pública estadual. “São pessoas jovens e, ao mesmo tempo, já reconhecidas politicamente . Sobretudo em se tratando de Jerry Correia e Rodrigo Damasceno, que já trazem experiência administrativa que resultou em franca aceitação popular , o que só fortalece nossa agremiação ”, garantiu a parlamentar.

Histórico

Candidato a reeleição, Jerry Correia tem uma das melhores avaliações dentre os atuais prefeitos acreanos. Integrante da nova safra de prefeitos marcada por carisma político e talento administrativo, Jerry Correia conseguiu realizar em Assis Brasil uma gestão produtiva e francamente popular. Para tanto, o prefeito aproveitou ,em muito, da localização privilegiada do município, com franca ligação comercial ao Peru através da Estrada do Pacífico. A boa atuação frente à prefeitura, lembrou Neri, rendeu apoio dos mais diversos segmentos de Assis Brasil e o reconhecimento do próprio governador Gladson Cameli. ”É uma liderança jovem que só vem revigorar ainda mais os quadros do PP”, afirmou Socorro Neri.

Já Rodrigo Damasceno – prefeito de Tarauacá entre os anos de 2013/2016 – é pré-candidato à sucessão de Maria Lucinéia, que administra a prefeitura da terceira maior cidade do Acre. Médico de formação, Damasceno pretende retomar a chefia de um município que administrou há exatos 8 anos numa gestão marcada por obras de infraestrutura, educação e saneamento. A última vez que o PP esteve no comando de Tarauacá foi há 10 anos, sob a liderança de Vando Torquato.

Fortalecimento

Para a deputada Socorro Neri, o ingresso de Jerry Correia e Rodrigo Damasceno só vem engrandecer (e honrar) os quadros do PP acreano. “Um partido robusto e reconhecido por toda a população acreana e que, com as novas adesões, promete crescer ainda mais nas próximas eleições”, garantiu.