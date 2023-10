Fotógrafa de Mavie recebeu áudio intrigante antes de morrer; Entenda

Um dia antes de morrer, a fotógrafa Ingryd Alves, conhecida por fotografar Mavie, filha recém-nascida de Neymar e Bruna Biancardi, compartilhou nas redes sociais um áudio que recebeu de uma seguidora dizendo que acordou duas vezes durante a madrugada pensando nela. A profissional, de 28 anos, morreu nessa quinta-feira (26/10), após sofrer mal súbito.

No áudio, compartilhado pela fotógrafa, a mulher diz: “Ingryd, bom dia, tudo bem? Eu sou uma seguidora sua já tem um tempo e, não sei por que, eu acordei duas vezes na madrugada, Deus me incomodou para orar, e toda vez que eu levantava, vinha você na minha mente, sua imagem, eu via você em vários sites, em várias publicações, em vários lugares, sendo conhecida pelo mundo inteiro pelo serviço que você faz”.

A seguidora ainda acrescentou: “Quando eu orava, eu só prosperava coisas boas na sua vida, só prosperava bênçãos, prosperava que você ia crescer com seu trabalho e que Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te honrar grandemente, estou trêmula só de falar”.

As mensagens foram enviadas à fotógrafa no último domingo (22/10) e compartilhadas por Ingryd na quarta-feira (25/10), um dia antes de seu falecimento.

Nos Stories do Instagram, ao expor os áudios da seguidora, a profissional escreveu: “Deus usou uma seguidora essa semana para falar comigo… eu recebo em nome de Jesus. O que Ele quiser para mim, eu quero. Toda honra e toda glória a Ele”.