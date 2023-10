Homem tenta pular muro após tentativa de assalto e cai em caixa d’água no Acre

Uma tentativa de assalto foi registrada na última sexta-feira (27), em Cruzeiro do Sul. Imagens de segurança mostram o momento em que um assaltante invade uma casa para tentar fazer a família refém, mas ao tentar fugir, o homem se atrapalhou ao tentar pular o muro e caiu dentro de uma caixa d’água que estava no chão.

VEJA TAMBÉM: URGENTE: criminosos invadem residência e fazem cinco reféns em assalto; VÍDEO

Após algumas tentativas, ele conseguiu escalar o muro e fugiu pela mata próxima do local. A polícia ainda fez buscas, mas até a manhã deste sábado (28), nenhum suspeito foi preso. A casa que foi alvo do bandido é de uma blogueira de Cruzeiro do Sul, a jovem Sandy Monteiro, que informou pelas redes sociais que, apesar do susto, estava tudo bem.

Veja o vídeo cedido ao g1 Acre: