Intermed da Fronteira reúne mais de 3 mil estudantes de medicina no Alto Acre; veja detalhes

Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, o Ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, será o palco do Intermed da Fronteira, um evento que promete agitar a comunidade acadêmica na região do Alto Acre. Com a participação de mais de 3 mil estudantes de medicina, representando três universidades da área, a competição se destaca não apenas pelos desafios esportivos, mas também pela interação social entre as instituições.

O Intermed da Fronteira oferece atrativos emocionantes para os competidores, incluindo premiações em dinheiro para as equipes que conquistarem o primeiro e o segundo lugares, além de troféus e medalhas para reconhecimento dos talentos esportivos. A diversão começa na sexta-feira, às 18h, com a cerimônia de abertura, que contará com a entrada das equipes e o desfile das musas.

As rodadas estão agendadas para acontecer na sexta-feira, após a abertura, no sábado durante o dia e no domingo, com destaque para as oito melhores equipes competindo pelo título. O evento é organizado pela Atlética Morfina da Unitepc Cobija, com Mateus Bernardo como presidente e Márcio Adrião como o organizador-chave.

Além da competição esportiva, também serão reconhecidos os destaques individuais, com prêmios para o melhor goleiro e artilheiro, que receberão troféus em reconhecimento ao seu desempenho. Vale ressaltar que o principal objetivo do primeiro Intermed da Fronteira é promover a integração social entre as universidades e fortalecer os laços acadêmicos na região.

A expectativa e o entusiasmo em torno deste evento já estão aquecendo a comunidade acadêmica na fronteira. Com cerca de 3 mil estudantes envolvidos, representando 90% de brasileiros, essa competição esportiva promete ser um marco na agenda da região, incentivando o espírito esportivo e a camaradagem entre os futuros profissionais de medicina. A entrada do evento é gratuita.

Veja mais informações no card: