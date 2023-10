Kauanny Cell promete trocar premiação do IPhone 14 por IPhone 15 no 7º Encontro de Divas

Nesse domingo, 29, vai acontecer a edição comemorativa dos 10 anos do perfil @euvinodivando, e a loja KAUANNY CELL vai fazer o sorteio da maior premiação da noite: um IPhone 14, maaaas a promessa é de que a empresa troque o sorteio para o IPhone 15 caso feche 100 vendas do kit da película XOne (case, película de tela e película de câmera) e somente durante a festa haverá desconto e parcelamento em 12x sem juros!

As influenciadoras Elita Maia e Maykeline Maia sempre surpreendem com uma festa cheia de glamour e muitos prêmios. Os ingressos já estão esgotados, mas você pode acompanhar tudo ao vivo pelo Youtube do ContilNet e Sans Filmes