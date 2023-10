MC Cabelinho chega em show acompanhado; Veja quem é suposto affair

Após toda a polêmica envolvendo a traição a Bella Campos, MC Cabelinho foi visto chegando em um show acompanhado nessa quinta-feira (12/10). Após a circulação do vídeo, que foi divulgado pelo perfil Segue a Cami no Instagram, internautas apontam a mulher que estava com ele como novo affair do cantor.

Se trata da cantora Slipmami. A rapper, de 23 anos, nasceu na Vila Urussaí, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e começou no meio da música aos 18 anos. No Instagram, ela acumula 440 mil seguidores e costuma compartilhar seus trabalhos, além de fotos sensuais.

Nos comentários do vídeo em que aparece ao lado de MC Cabelinho, Slipmami foi comparada à ex-namorada do cantor, a atriz Bella Campos.

“Nunca trocam por algo melhor, né? Sempre por algo pior”, escreveu um internauta. “Trocou a Bela pela Fera”, disse outro, fazendo um trocadilho com o nome da atriz.

Apesar dos comentários criticando a cantora, alguns internautas a defenderam. “A garota é muito bonita. O povo gosta de causar rivalidade feminina, diminuindo uma para querer agradar outra”, escreveu uma pessoa.