Morre Sussuarana, servidor aposentado do Banacare; velório na capela São João Batista

O servidor aposentado do Banco do Estado do Acre (Banacre), Raimundo Sussuarana, faleceu neste sábado (21), aos 71 anos.

Ele era casado com Inez Gonçalves, que também foi servidora da mesma instituição, mas que atualmente trabalha na Defensoria Pública do Acre.

Sussuarana, como era conhecido, deixa os filhos Ricardo e Gabriela e três netos: João Ricardo, Bruno e Ana Luísa.

O velório está sendo realizado na capela São João Batista e o sepultamento ocorrerá neste domingo, às 9h, no cemitério Morada da Paz.