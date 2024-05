Prefeitura de Manoel Urbano retifica novo Processo Seletivo

Desde o dia 3 de maio de 2024 estão abertas as inscrições para o novo Processo Seletivo retificado Prefeitura de Manoel Urbano, no Estado do Acre, que tem como objetivo a contratação de sete profissionais com formação nos níveis médio e superior.

Segundo o documento (Retificação I), houve alterações no cronograma do edital.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Enfermeiro (2); Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal (1); Assistente Social; Fiscal Sanitário (2) e Agente de Combate Endemias (2).

Os profissionais admitidos atuarão em jornadas de 30 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.789,01 a R$ 3.237,80 ao mês.

Aqueles que tiverem interesse em concorrer deverão realizar as candidaturas até o dia 10 de maio de 2024, apenas de maneira presencial na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Paulo VI, s/nº, Centro. No local, o atendimento acontece nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Os concorrentes serão classificados por meio de analise curricular e entrevista pessoal, conforme consta no edital disponível em nosso site para consulta.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.

