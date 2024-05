Cinema e moda: Uma Ideia de Você mistura estilo de diferentes gerações

A atriz vencedora do Oscar Anne Hathaway está de volta aos holofotes com o lançamento do filme Uma Ideia de Você, comédia romântica inspirada em um livro homônimo. Disponível no Prime Video, a produção desafia o figurino à missão de demonstrar, pelos visuais as diferenças geracionais entre os protagonistas — tema central do relacionamento narrado pelo filme.

Vem saber mais!

Com elementos de fanfic — como são chamadas as histórias escrita por fãs —, Uma Ideia de Você apresenta o relacionamento de um jovem músico (Nicholas Galitzine) com uma mulher 16 anos mais velha, interpretada por Anne Hathaway. O público não poderia deixar de notar as semelhanças do protagonista com o cantor Harry Styles, ex-integrante da boy band One Direction, em quem a história seria, supostamente, baseada. Coincidência ou não, o estilo dos grupos musicais formados por adolescentes e jovens adultos nas últimas décadas foi determinante para a construção do figurino de Uma Ideia de Você.

Em entrevista à W Magazine, a figurinista da produção, Jacqueline Demeterio, afirmou ter buscado inspiração em diferentes grupos musicais formados por jovens, desde o NSYNC e os Chainsmokers. O estilo do britânico Harry Styles também foi estudado, sendo percebido em peças como cardigãs, regatas e calças largas e folgadas.

“Eu tinha imagens do Harry Styles no quadro de inspiração em algumas peças. Principalmente dos seus looks de rua, não suas roupas de palco”, afirmou a profissional.

Demeterio, que trabalhou na equipe de figurino dos filmes Sex and The City, teve como principal desafio na construção dos visuais a diferença de idade dos protagonistas. Ela não queria que a personagem de Hathaway, de 40 anos, passasse por uma transformação de estilo a medida que se envolvesse com seu par romântico, de 24.

A protagonista tem sua própria personalidade. Dona de uma galeria de arte, Solène exibe um guarda-roupa valioso, com belas peças vintage de grifes como Chanel, Gucci e Versace. Em situações mais casuais, Hathaway usou, em mais de uma ocasião, um jeans Levi’s de cintura alta, peça aparentemente preferida da personagem.

“Foi nesse jeans que encontramos a personalidade de Solène: apenas uma garota francesa legal”, diz Demeterio à W Magazine. Nas notas de produção, a atriz se refere à peça como como “mágica”, acrescentando: “de repente, parecia que Solène tinha chegado. Qualquer sapato, qualquer blusa, qualquer jaqueta ficava bem com esses jeans”.

Uma Ideia de Você e fanfics

Lançado pela Prime Video no dia 2 de maio de 2024, Uma Ideia de Você é dirigido por Michael Showalter. O roteiro foi baseado no livro homônimo de Robinne Lee, apontado por leitores como semelhante a histórias criadas por fãs sobre Harry Styles. A autora nega a inspiração: “Ele não é o Harry e não está vivendo a vida de Harry. Quando escrevo, não é ele que vem à minha cabeça, é uma nova pessoa”, disse Lee em entrevista ao EW.