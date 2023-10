MPAC solicita inquérito para apurar caso de jovem que morreu após reagir à abordagem policial

Após a morte de Evanildo de Souza Almeida, de 21 anos, após ser alvejado com um tiro na cabeça por um Policial Militar, em Brasiléia, a Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público no município, solicitou a instauração de um inquérito para apurar a morte do jovem. O caso aconteceu na última sexta-feira (6).

Segundo informações, Evanildo estaria em uma avenida do município, em posse de um terçado e ameaçando as pessoas que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local o homem partiu para cima dos agentes. Foi nesse momento, em uma ação de legítima defesa, que o homem foi atingido com um disparo de arma de fogo por uns dos agentes.

SAIBA MAIS: VÍDEO: jovem que ameaçava moradores com terçado morre após reagir à abordagem policial

A investigação vai apurar se a morte de Evanildo poderia ter sido evitada e, ainda, se houve excesso durante a intervenção da Polícia Militar.

A promotora de Justiça Pauliane Mezabarba disse que recebeu as imagens sobre o acontecido que circulam nas redes sociais, e que testemunhas e os policiais envolvidos irão prestar depoimento.