Musk se transmitiu jogando videogame para fazer teste; entenda

Para testar a capacidade de o X (ex-Twitter) lidar com transmissões de jogos, Elon Musk resolveu ser o protagonista: colocou no ar uma transmissão ao vivo dele mesmo jogando em uma masmorra do game “Diablo IV” na noite desse domingo (1º),

A transmissão na rede social durou 52 minutos, dos quais os primeiros 12 foram gastos configurando a transmissão corretamente, com a ajuda de um funcionário. O X mostrou um público máximo simultâneo de 1.300 espectadores, com um total de 20.000 até o final.

Musk não anunciou a transmissão em sua conta principal, criando um novo perfil para a tarefa. Ele jogou em uma masmorra de nível 69 no jogo e escolheu hospedar a transmissão em uma conta intitulada cyb3rgam3r420.

Tested the 𝕏 video game streamer system last night. It works! Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform. pic.twitter.com/QxF0OtVqXu — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2023

Musk e a CEO do X, Linda Yaccarino, têm buscado remodelar o site de mensagens curtas em um serviço maior e mais amplo que engloba vídeos de longa duração e pagamentos, além de recursos tradicionais de rede social.

O bilionário proprietário disse que a transmissão de jogos agora está ao vivo no X, mas é complicada de configurar. Os espectadores que desejam comentar nas transmissões precisarão ter assinaturas, segundo ele.

O fato de transmitir o jogo Diablo da Activision Blizzard Inc. neste teste também pode ser um indicativo que Musk espera conquistar parte do mercado de transmissões de jogos atualmente dominado pela Twitch, da Amazon.

O X agora permite que assinantes pagos compartilhem a receita publicitária de suas postagens, o que pode atrair alguns streamers da Twitch frustrados com as políticas de monetização do serviço da Amazon.