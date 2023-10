Roobet Cup 2023: FURIA vira sobre Heroic e vai aos playoffs

Em meio a uma crise interna após a saída de Casper “cadiaN” e com uma dupla de completes por conta de imbróglio envolvendo dois atletas do elenco, a Heroic fez jogo duro com a FURIA. O time dinamarquês venceu os brasileiros na Nuke por 13-11 com direito a um emocionante dois contra dois no último round do mapa.